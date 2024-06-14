"جلباب السيسي المغربي" أثناء زيارته المسجد النبوي يثير تفاعلا

صحيفة الخليج 365: أثار جلباب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته المسجد النبوي الشريف، تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة السيسي وهو يرتدي جلابية مغربية سوداء اللون أثناء زيارته المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه.

وقال البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس المصري يرتدي جلبابا مغربيا وليس مصريا.

وكتب مغرد: "السيسي وهو يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي جلابية مغربية وليست مصرية، مع أن مصر مشهورة بالجلباب.. هل تعرف السبب؟!.. لدينا الجلباب أو الجلابية الصعيدي و الفلاحي وفيه البحيري والدمياطي.. ليه مغربي؟! مين يجااااوب؟!".