شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "اليوم" ترصد مستجدات المشاريع لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة ”اليوم“ أبرز المشاريع الجديدة التي تشهدها المشاعر المقدسة مع دخول أول مناسك الحج في الثامن من ذي الحجة لعام 1445 هـ، حيث تشهد منى هذا العام دخول 11 مبنى سكنيًّا الخدمة، يضم كل منها أربعة طوابق، مزوَّدة بخدمات الاستقبال والإعاشة والمراقبة الأمنية لتسكين نحو 37 ألف حاجٍّ ضمن أنموذج أوَّلي لتحسين تجربة الحجيج، وتضم المباني المستحدثة «6 أبراج كانت أُنشئت قبل نحو 14 عامًا في الجهة الشرقية من منى»، فيما ستشغل الأبراج الجديدة، مواقع وسط منى ضمن مشروع تطوير كدانة الوادي، والبالغ مساحته 33 ألف م2، وجرى تنفيذ تصميمها المعماري والداخلي وفق أحدث المواصفات الفنيَّة لتجويد الخدمات وتحسينها، بالتواؤم مع الهوية العمرانية للمشاعر المقدَّسة، فيما تواجد عيادات في كل مبنى توفر سرر مزودة بمراوح لعلاج الاجهاد الحراري تدشين المرحلة الأولى لمشروع مسار المشاعر فيما شهد مشروع مسار المشاعر تدشين مرحلته الأولى والذي جدد ساحات مسجد الحرام في مشعر منى بإطلالات جديدة ومتميزة يتوسطها نافورة لاضفاء مزيد من جماليات المكان وبأرضيات مطاطية ومساحات خضراء وفرش حضري واكشاك تجارية ومن مزايا المشروع انها صديقة للبيئة وتخفف درجة حرارة اسطح طريق المشاه، وتسهل حركة المشاة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما شهد مشروع أنسنة ساحات النزول بمشعر مزدلفة وزراعة قرابة 500 شجرة في ساحات النزول وزيادة الطاقة الاستيعابية في مشعر مزدلفة بما يقارب 18 الف حاج، والجدير بالذكر كانت ثلاجات المياه الالكترونية متواجدة لتوزيع عبوات شرب للمتواجدين في ساحات المشعر الحرام.



من جهة أخرى شهدت دورات المياه تطوراً كبيراً مع إنشاء 7 آلاف دورة مياه باستخدام تقنيات البناء الحديثة ومن خلال 123 مجمع بنظام الدورين بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة سعة خزانات الصرف وزيادة عدد دورات المجمع الواحد والتوزيع الامثل لمجمعات دورات المياه الحديثة في المشاعر المقدسة. تجويد خدمات الحجاج فيما أوضحت ”كدانة“ أن مشروع مسار المشاعر يستهدف المرحلة الأولى منطقة المشعر الحرام بمزدلفة والذي يهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للحجاج وايضاً لتفعيله على مدار العام حيث تم استبدال الارضيات الاسفلتية إلى ارضيات مطاطية وتم توفير مساحات خضراء باجمالي 10 الاف متر مسطح وتوفير مساحة اضافية للحجاج بما يقارب 70 الف متر مسطح.

وبينت ”كدانة“ ان ابرز المشاريع التي قامت بها هذا العام هو 20 مشروع مقيم في 4 مجالات مختلفة منها الاسكاني ومنها المرافق الصحية ومشاريع انسنة وتحسين ساحات النزول وتنفيذ تحسين البنية التحتية، ومنطقة انسنة مناطق الحجاج في المشعر الحرام بمزدلفة بالاضافة إلى تفعيلها على مدار العام وتم زراعة اكثر من 500 شجرة في ساحات النزول وزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر مزدلفة، وهناك مشروع كدانة الوادي وهوعبارة عن ابراج سكنيةتتسع حتى 37 الف حاج وتتوفر بها جميع الخدمات وبمساحة اضافية لكل حاج.

