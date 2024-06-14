شكرا لمتابعة خبر عن طائرة درونز ترصد مركبة تنقل مخالفين لأنظمة الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت طائرة درونز مركبة تنقل مخالفين لنظام الحج لا يحملون التصاريح ويحاولون التخبي من الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الخميس، عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (9) وافدين و(17) مواطنًا، لنقلهم (124) مخالفًا، وذلك يوم 6/ 12/ 1445 هـ الموافق 12/ 6/ 2024 م.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقه المخالفين (26) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال.