شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 2945 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، تهيئة وتجهيز (2945) جامعًا ومصلى في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ.

وأوضحت الوزارة أن الفرع يسعى منذ وقت مبكر على جاهزية جميع الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين، وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية ميدانية، وصيانة وتنظيف وتبخير وتوفير الاحتياجات لجميع الجوامع والمصليات في المنطقة، والتأكد من سلامة الإضاءة والتكييف.