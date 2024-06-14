شكرا لمتابعة خبر عن فزعة رجال أمن الحرم لحاج يعاني من السكر لمساعدته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتعدد مشاهد رجال أمن الحرم المكي وتعاملهم النبيل مع الحجاج ومساعدتهم؛ من أجل الحفاظ على سلامتهم وتوفير سبل الراحة لهم، حيث ظهر أحدهم في مقطع فيديو وهو يجلس بجوار حاج يعاني من السكر ليساعده .

وجاء الحاج في المقطع وهو يجلس على الأرض ويبدو عليه علامات الإرهاق والتعب الشديد، منا دفع رجال الأمن لمحاوطته ومساعدته.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” هذا المشهد يعكس القيم الإنسانية العظيمة التي تتسم بها المملكة، ويعكس روح العطاء والرعاية التي تتجسد في تعامل رجال الأمن مع الزوار والمرضى.”