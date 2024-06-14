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إقبال رائع على الأطباق السعودية الأصيلة خلال فعالية للطهي في لندن .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شارك طهاة سعوديون في تجربة استثنائية لطهي “الأطباق الأصيلة” والوجبات الشعبية السعودية، وذلك خلال فعالية للطهي في العاصمة البريطانية لندن.

‎وشهد الجناح السعودي المشارك في الفعالية الدولية تحت شعار “مذاق الثقافة السعودية”، إقبالاً لافتاً من الزوار العرب والأجانب.

‎وتعرف الزوار على الوجبات والمشروبات السعودية وتجربة مذاقاتها، والتمتع بمشاهدة الطهاة السعوديون خلال إعدادهم للوجبات على مرأى الزوار.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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