‎وتعرف الزوار على الوجبات والمشروبات السعودية وتجربة مذاقاتها، والتمتع بمشاهدة الطهاة السعوديون خلال إعدادهم للوجبات على مرأى الزوار.

شكرا لمتابعة خبر عن إقبال رائع على الأطباق السعودية الأصيلة خلال فعالية للطهي في لندن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع