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شكرا لمتابعة خبر عن إقبال رائع على الأطباق السعودية الأصيلة خلال فعالية للطهي في لندن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شارك طهاة سعوديون في تجربة استثنائية لطهي “الأطباق الأصيلة” والوجبات الشعبية السعودية، وذلك خلال فعالية للطهي في العاصمة البريطانية لندن.
وشهد الجناح السعودي المشارك في الفعالية الدولية تحت شعار “مذاق الثقافة السعودية”، إقبالاً لافتاً من الزوار العرب والأجانب.
وتعرف الزوار على الوجبات والمشروبات السعودية وتجربة مذاقاتها، والتمتع بمشاهدة الطهاة السعوديون خلال إعدادهم للوجبات على مرأى الزوار.