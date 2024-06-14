مهندس سعودي يوضح أسباب ظهور الشروخ في الخرسانة بعد الصب.. ويكشف بالخطوات كيفية تجنبها

صحيفة الخليج 365: كشف عضو الهيئة السعودية للمهندسين عبدالغني الجند، عن أسباب ظهور الشروخ في الخرسانة بعد الصب.

وأوضح المهندس الجند، أن السبب يرجع إلى إضافة الماء للخلاطات الجاهزة في الموقع، حيث يؤدي إلى زيادة حجم الخرسانة، وعند جفافها تنكمش مما يتسبب في تكوين الشروخ، خاصة عند الصب في درجات حرارة عالية أو وجود رياح تسرع من جفافها.

وأضاف أنه يمكن الحد من الشروخ بعد الصب، عن طريق تجنب الصب في الأوقات ذات الحرارة العالية، وترطيب الحديد والقوالب بالماء قبل الصب (صيفًا)، لتبريدها وتلطيف الجو، و استخدام خرسانة مخلوطة بماء بارد (صيفًا).

كما نصح الجند بتجنب إضافة الماء إلى سيارات الخرسانة الجاهزة في الموقع، تنعيم سطح الخرسانة باستخدام المسطرين للمساحات الصغيرة أو المروحة للمساحات الكبيرة، وتغطية الخرسانة بعد الصب والتنعيم، باستخدام لفائف النايلون إذا كانت متوفرة لمنع تبخر الرطوبة بسرعة.

كما دعا إلى رش الخرسانة بالماء بعد الصب، برش خفيف بعد 4 ساعات على الأكثر في الجو الحار، ثم رش كثيف بعد 6 ساعات مع الحفاظ على الخرسانة رطبة طوال اليوم لمدة أسبوع، و اتباع إجراءات أخرى حسب الحاجة والظروف الخاصة بالموقع وتوجيهات الاستشاري.