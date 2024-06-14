إحالة 11 مؤثرًا في التواصل الاجتماعي للجهات المختصة.. والكشف عن المخالفة التي ارتكبوها

صحيفة الخليج 365: أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إحالته 11 مؤثرًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقًا لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المركز أنه أحال المؤثرين المرصودين إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار تحقيق التعاون المستمر بين المركز وكافة الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز وحرصه على عدم استغلال المنظمات غير الربحية أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.