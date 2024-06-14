بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس على المشاعر المقدسة اليوم وغدا.. ويوضح درجات الحرارة المتوقعة

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس عقيل العقيل في المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة اليوم وغدا.

تشكيلات السحب

وقال خلال لقاء مع قناة الإخبارية: " تظهر بعض التشكيلات من السحب يتخللها الركام الرعدي على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة وتحديدا في مرتفعات منطقة الطائف، ونتوقع أن تكون مصحوبة برياح هابطة قد تؤدي لإثارة الأتربة والغبار وذلك على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة".

نسب الرطوبة

وتابع: " نتوقع ارتفاع في نسب الرطوبة الجوية خاصة في ساعات المساء المتأخرة على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتتكون تشكيلات السحب الركامية الرعدية في ساعات الظهيرة اليوم على طول سلسلة جبال السروات مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ويبقي الطقس حار وشديد الحرارة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة حيث نتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى منتصف الأربعينيات درجة مئوية".

درجات الحرارة

وأضاف: " نتوقع أن تكون درجة الحرارة في مشعر منى 43 درجة مئوية والصغرى فجر السبت 31 درجة ونسبة الرطوبة 70% وفي عرفات 44 درجة والصغرى فجر السبت 32 درجة وفي مزدلفة 43 درجة والصغرى 31 درجة".

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