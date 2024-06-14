شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل شارع الثلاثين أحدثها.. إلغاء 6 إشارات مرورية في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة الخبر، العمل على إلغاء إشارة شارع الثلاثين مع تقاطع طريق الكورنيش الجنوبي، وتحرير الحركة المرورية، وجعلها اكثر انسيابية، وذلك ضمن برنامج تطوير الطرق المحورية، والذي يتضمن إلغاء 6 إشارات، واستبدالها بنقاط التفاف.

وتشمل الإشارات الملغاة، إشارة تقاطع شارع الثلاثين مع طريق الكورنيش الجنوبي، وإشارة تقاطع طريق الأمير تركي، وإشارة تقاطع طريق الملك فهد، وإشارة تقاطع شارع الخبر، إضافةً إلى تقاطع حي الإسكان، وتقاطع الطريق الجنوبي.

تحرير الحركة المرورية وأشارت البلدية إلى أن الإلغاء يهدف إلى تحرير الحركة المرورية، وجعلها أكثر انسيابية، من خلال استحداث نقاط التفاف في الاتجاهين على امتداد الطريق.

وأكدت البلدية التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للطرق وتطوير حركة المرورية، داعيةً جميع مستخدمي الطرق إلى التعاون معها خلال فترة العمل، والالتزام بالتعليمات المرورية لضمان سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن قرار إلغاء الإشارات جاء بعد دراسة مستفيضة، وأنها ستعمل على ضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق من خلال تصميم وتنفيذ نقاط التفاف آمنة وفعالة، لافتة الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة بين البلدية والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، وتندرج ضمن برنامج شامل لتطوير وتحسين حركة المرور، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة وتعزيز انسيابية الحركة. ردود فعل متباينة حول القرار من جهته، أثار قرار بلدية محافظة الخبر إلغاء عدد من الإشارات المرورية الرئيسية في المدينة، ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رحب البعض بالخطوة وأعربوا عن أملهم في أن تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، فيما أعرب آخرون عن قلقهم من أن تؤدي إلى زيادة الحوادث المرورية.

وقال المواطن "محمد العبدالله": "أعتقد أن إلغاء الإشارات فكرة جيدة، خاصة في المناطق التي تشهد ازدحامًا مروريًا كبيرًا، حيث ستساعد على تقليل وقت الانتظار وتسهيل حركة السير."

وأضافت المواطنة "نورة الحمد": "أتمنى أن يدرس المسؤولون هذه الخطوة بعناية، وأن يتخذوا جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المشاة والسائقين، خاصة في المناطق المزدحمة."

من جانبه، أعرب المواطن "خالد السعيد" عن قلقه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الحوادث المرورية، خاصة في ظل عدم التزام بعض السائقين بقواعد المرور.

وقال: "يجب على البلدية أن تقوم بحملات توعية مكثفة للسائقين حول كيفية التعامل مع نقاط الالتفاف، وأن تضع لافتات إرشادية واضحة في جميع المواقع التي تم فيها إلغاء الإشارات."

