آلاف الهنود يتزاحمون لشراء أسماك حية بداخلها خلطة سرية للعلاج من مرض شهير.. وهذا ما تقوله الأسطورة الهندية

صحيفة الخليج 365 : يتدفق الكثير من الهنود إلى مدينة حيدر آباد في يوم محدد سنوياً، بهدف التشافي من مرض الربو، وكلن بطريقة غريبة وغير معتادةن وهي ابتلاع السمك.

حيث يعتقد البعض أن ابتلاع الأسماك الحية سيساعد في شفائهم من مرض الربو، حيث يتم وضع علاج عشبي سري لا تستطيع سوى عائلة واحدة في الهند صناعته.

ووفقاً للأسطورة المتداولة في الهند فإنه في عام 1845 قدم قديس متجول تركيبة سرية من "الأعشاب المعجزة" إلى فييرانا غود، وهو رجل يعيش في مدينة حيدر أباد القديمة، وأمره بإعطائها لمرضى الربو مجانًا.

ومنذ ذلك الحين، حافظ أحفاد غود، المعروفون باسم عائلة بثيني، على التقليد وأبقوا التركيبة العشبية طي الكتمان، ولم يتم تقاسمها إلا بين أحفاد الذكور، وفقا لأسوشيتد برس.

ويقال إن السمكة تنتقل إلى الحلق وتخفف أي بلغم أو احتقان.

ويشتري الناس أسماكهم من أكشاك تابعة لإدارة مصايد الأسماك الحكومية الموجودة في الموقع، وعلى الرغم من أن العلاج مجاني، إلا أن كل سمكة تكلف 40 روبية أو حوالي 50 سنتًا.