شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب تجارب ملهمة.. رسالة السعوديين في اليوم العالمي للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام