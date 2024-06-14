شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تنقل 23 حاجاً من ذوي الحالات الحرجة إلى المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت المنظومة الصحية ضمن جهودها في الحج 23 حاجاً من ذوي الحالات الحرجة المنوّمين إلى مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات من مستشفيات المدينة المنورة وجدة لإتمام مناسك الحج.

وسيقضي الحجاج من ذوي الحالات الحرجة يوم الجمعة في مستشفى جبل الرحمة بعرفة، استعدادًا ليوم عرفة بعد غدٍ السبت، على أن يتم نقلهم مع غروب الشمس إلى مشعر منى في يوم عرفة، الذي يقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام.





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ونقلت "الصحة" ضيوف الرحمن من الحالات الحرجة مبكراً عبر قافلة من سيارات الإسعاف، تنتمي إلى جنسيات مختلفة، حيث تستكمل الخطة العلاجية المعدة لهم أثناء تأديتهم مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.

وشارك في تجهيز القوافل منظومة صحية متكاملة تضم جهات القطاعات الصحية، وقد شارك فيها للمرة الأولى الهلال الأحمر السعودي، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، وعدد من مستشفيات القطاع الصحي الخاص.

