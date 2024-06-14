السعودية | “هيئة النقل” تطلق مبادرة “انسياب” بنسختها المتطورة لقياس حركة مرور حافلات الحجاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مبادرة “انسياب” بنسختها المتطورة، التي تهدف لقياس إنسيابية حركة نقل ضيوف الرحمن بالحافلات للوصول إلى المشاعر المقدسة باستخدام منصة “ذكاء” لقياس الحركة لحظيًّا، وذلك من خلال طائرات “الدرونز” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي أن مبادرة “انسياب” التي أطلقتها الهيئة تعمل على قياس انسيابية حركة تنقل الحافلات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك بهدف قياس أكثر من 25 مؤشرًا، أبرزها قياس متوسط زمن الرحلة للحافلات، ومؤشر متوسط زمن الانتظار في المحطات، ومؤشر متوسط الانبعاثات الكربونية، ومؤشر متوسط مستوى الخدمة، ومؤشر متوسط الكثافة المرورية على الطرق.

وأوضح أن مثل هذه التجارب الحديثة تعمل على التحسين المستمر تقنيًّا والاستفادة مع الشركاء لتقديم خدمات متميزة وسلسلة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تقنية النظارة الافتراضية لمساعدة المراقبين الميدانيين على التأكد من نظامية الحافلات، وحصولهم على الاشتراطات النظامية؛ مثل : نظافة المركبة، وتراخيص بطاقات التشغيل، وكذلك الحصول على بطاقة سائق حافلة بشكل نظامي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على هذه التقنية؛ حرصًا منها على توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم، وتحسين تجربة تنقلهم عبر الحافلات.

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير وسائل نقل آمنة، وتبنّي التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لقياس مدى ملاءمتها وإسهامها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن، وضمان أدائهم المناسك براحة واطمئنان.

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