السعودية | الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة: تركيب أرضيات مرنة بالمشاعر المقدسة لتقديم تجربة مريحة وآمنة للحجاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن مشروع تركيب أرضيات مرنة بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث التقنيات، يهدف إلى تقديم تجربة مريحة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، مما يخفف من الجهد المبذول في المشي، ويقلل من حالات الإجهاد الحراري.

وأشارت إلى أن تركيب الأرضيات المرنة باستخدام مواد مبتكرة تشمل المطاط المعاد تدويره بالمشاعر المقدسة، يعزز من راحة ضيوف الرحمن، ويقلل ويخفف من الإصابات، كما أنه يحسن من المشهد البصري، ويقلل من الانبعاثات الحرارية.

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