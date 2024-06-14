شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك خالد الدولي يواصل تميزه التشغيلي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واصل مطار الملك خالد الدولي تميزه التشغيلي، حيث حقق المركز الأول عالميًا كأعلى مطار إلتزامًا بأوقات الرحلات خلال شهر مايو 2024، بحسب Cirium المختصة بتحليل بيانات الخاصة بقطاع الطيران.

و خدم مطار العاصمة RUH خلال الشهر الماضي أكثر من 19 ألف رحلة وصلت إلى 91 وجهة، كما أنه احتل منذ مطلع عام 2024، المراكز الخمسة الأولى بين أكثر المطارات التزامًا بتوقيت الرحلات OTP حول العالم، والأول على جميع المطارات في الشرق الأوسط.

يذكر أن مطار الملك خالد الدولي، افتتح في أواخر عام 1983، ويقع على مساحة 225 كيلومترا مربعا، على بعد 35 كيلومترا (22 ميل) شمال العاصمة الرياض.

ويتكون المطار من 5 صالات وثمانية جسور هوائية ، ويبلغ عدد مواقف السيارات 11.600 موقف، ويضم مطار الملك خالد أيضاً الصالة الملكية، وبرج مراقبة مركزية ومدرجين متوازيين، ويبلغ طول كل منها 4260 مترا أي مايقارب (13.980قدم).