شكرا لمتابعة خبر عن للمرة الأولى .. 20 من زهرات وفتيات كشافة تعليم الليث يشاركن في موسم حج 1445هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث بأكثر من 20 عضوة من زهرات وفتيات الكشافة للمشاركة في خدمات الحجاج في ميقات يلملم بالإضافة إلى 16 عضوًا يعملون على خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بمعسكر منى الوادي وذلك للقيام بمهام المسح والإرشاد وتقديم العناية لحجاج بيت الله الحرام .

وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن الكشافة شريك فاعل ورئيس في رفعة الوطن ونمائه ؛ حيث تعمل فرقها على خدمة حجاج بيت الله الحرام والذين يفدون إلى المشاعر المقدسة من كل فج عميق ، مما يُسهم في تسهيل أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة .

كما أوضح مدير تعليم الليث أن مشاركة زهرات وفتيات الكشافة في حج هذا العام تأتي للمرة الأولى ؛ لضمان تمكينهن واستثمار طاقاتهن وقدراتهن بشكل إيجابي ، مع توسيع خيارات العمل التطوعي أمامهن ، وإيمانًا بالدور المحوري لهن في جميع المجالات ومن ذلك التطوع وخدمة المجتمع بشكل عام .

وكان محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني قد أشاد بجهود كشافة التعليم في خدمة الحجاج في موسم حج 1445هـ وذلك أثناء زيارته لمقر الخدمة في ميقات يلملم ، كما أشاد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبد الله بن سعد الغنام بجهود كشافة تعليم الليث أثناء زيارته لمقر الخدمة في معسكر منى الوادي بالمشاعر المقدسة .