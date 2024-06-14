شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 11 مؤثرًا إلى الجهات المختصة لمخالفتهم إعلانات جمع التبرعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالقبض علي 11 مؤثرًا وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وذلك في إطار تحقيق التعاون المستمر بين المركز وكافة الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة .

و قام المؤثرين بالأعلان عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقًا لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر ، أن المركز قد أطلق حديثًا خدمة “تبرع بأمان” و التي تمكن المتبرع من التحقق من حصول المنظمات غير الربحية على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات وتمكنه من الاطلاع على تفاصيل حملات جمع التبرع وذلك من خلال إلزام المنظمات غير الربحية بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) للترخيص على المواد الإعلانية والإعلامية التي تدعو للتبرعات، وذلك ضمن سعي المركز في تعزيز الثقة وزيادة مستوى الشفافية ما بين المتبرعين والمنظمات غير الربحية.

