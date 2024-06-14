شكرا لمتابعة خبر عن جلباب السيسي يثير تفاعلا خلال زيارته المملكة لأداء فريضة الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بجلابية باللون الأسود عند وصوله إلى المسجد النبوي لأداء مناسك الحج.

وسادت حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل إذ قال البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس المصري يرتدي جلبابا مغربيا وليس مصريا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل الخميس إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول عليه السلام قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.