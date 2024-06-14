شاهد: لحظة وصول الرئيس المصري إلى جدة لأداء مناسك الحج ..و نائب أمير منطقة مكة في مقدمة مستقبليه

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لحظة وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى جدة بلباس الإحرام لأداء مناسك الحج.

وكان في استقبال الرئيس المصري لحظة وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.