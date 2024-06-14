بوتين يكشف عن شرطين لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

صحيفة الخليج 365 : وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شرطين لإنهاء الحرب الدائرة مع أوكرانيا.

وفي حديث أمام كوادر وزارة الخارجية الروسية، أكد بوتين أنه سيتفاوض مع أوكرانيا في حال سحب قواتها من أربع مناطق تطالب بها موسكو وتخليها عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب فرانس برس.

وقال الرئيس الروسي "ما أن تبدأ كييف سحب قواتها فعلا من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، وتبلغ بتخليها عن مشروع الانضمام إلى الناتو سنصدر فوراً أمراً لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات".

جدير بالذكر أن سويسرا ستستضيف السبت والأحد، أول "قمة من أجل السلام في أوكرانيا" في منتجع خارج لوسرن، ستحاول القمة وضع خارطة طريق لإشراك كل من أوكرانيا وروسيا في عملية سلام مستقبلا.