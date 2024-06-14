شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، إلى جدة اليوم، لأداء مناسك الحج.وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.