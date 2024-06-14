شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى إعلام الحج.. 2000 إعلامي من 150 دولة يشاركون في التغطية والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى إعلام الحج

الدمام - شريف احمد - صنع 2000 إعلامي من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية؛ ينتمون لـ 150 دولة؛ التنافس في الأداء الإعلامي؛ ممن استفادوا من التقنية الرقمية والتجهيزات المتطورة والمرصودة لتغطية موسم الحج العام 1445هـ، التي استقطبها ملتقى إعلام الحج بمكة المكرمة الذي يفتح أبوابه للزوار حتى الـ 10 من ذي الحجة.وأثنت الوفود الإعلامية على البيئة الإعلامية المتكاملة التي وفرها الملتقى، بمتابعة وزارة الإعلام بمنظوماتها المختلفة؛ التي أتاحت الوصول إلى التفاصيل المتعلقة بموسم الحج والاطلاع على جهود القطاعات الحكومية المشاركة في الحج؛ لضمان مناسك حج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن؛ منوهين بالحراك التنافسي الذي صنعه الملتقى في ظل مواكبة وسائل الإعلام لتغطيات موسم الحج.وحقق الملتقى بجمعه منظومة الإعلام تحت سقف واحد؛ اكتمال منظومة التعاون في توحيد الهدف وترسيخ التطلعات للخروج بتغطيات مميزة لهذا الموسم، خاصةً بتوفير التقنيات الحديثة التي من شأنها تحقيق مزيد من الابتكار ومساندة الإعلاميين في أداء مهامهم.يذكر أن ملتقى إعلام الحج خصص غرفة عمليات إعلامية كبرى؛ ومركزًا إعلاميًا، ومقار للبث التلفزيوني المباشر، وأجنحة مختلفة متعددة الأغراض، إضافة للمعرض المصاحب؛ وذلك لإتاحة التعرف على أبرز المشروعات والإنجازات المقدمة لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين وقاصديهما والمشروعات المستقبلية في المشاعر المقدسة.