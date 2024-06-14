شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: لن نسمح بتحويل المشاعر المقدسة إلى ساحات للهتافات الغوغائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إنه لن نسمح بتحويل المشاعر المقدسة إلى ساحات للهتافات الغوغائية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445 هـ/ 2024 م، للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ومشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن المملكة لن تسمح بتحويل المشاعر المقدسة لساحة للهتافات البعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح متحدث الداخلية أنه جرى ضبط 160 حملة حج وهمية وإعادة 135 ألف مركبة و250 شخصا من غير المقييمين.