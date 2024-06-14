شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إبعاد ربع مليون شخص لا يحملون تأشيرة الحج والان نبدء بالتفاصيل

مخالفة أنظمة الحج

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الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إبعاد نحو ربع مليون شخص لم يحملوا تأشيرة الحج.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445 هـ/ 2024 م، للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ومشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية.وقال متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إن عقوبة من يتم ضبطه ينقل مخالفين لأنظمة الحج السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والتشهير، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة