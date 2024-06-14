شكرا لمتابعة خبر عن بتكليف من الملك عبد العزيز آل الشيخ أول خطيب في يوم عرفة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كلف الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ عام 1343ه بألقاء أول خطبة يوم عرفة أمام جميع الحجيج في العهد السعودي ، ليكتسب ثقة وشرف عظيم في قدراته الدينية والخطابية .

وكان الشيخ آل الشيخ ، معروفاً وسط الناس بعلمه الواسع وخطاباته البليغة التي أثرت في نفوس المسلمين علي مر السنين .

والجدير بالذكر أن أل شيخ ولد في مدينة الرياض سنة 1الشيخ محمد بن عبد اللطيف ، يوم عرفة ، الملك عبدالعزيز273 ه ، وتربي في بيت والدة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الذي علمه القرأن الكريم