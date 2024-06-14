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بتكليف من الملك عبد العزيز آل الشيخ أول خطيب في يوم عرفة ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كلف الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ عام 1343ه بألقاء أول خطبة يوم عرفة أمام جميع الحجيج في العهد السعودي ، ليكتسب ثقة وشرف عظيم في قدراته الدينية والخطابية .

وكان الشيخ آل الشيخ ، معروفاً وسط الناس بعلمه الواسع وخطاباته البليغة التي أثرت في نفوس المسلمين علي مر السنين .

والجدير بالذكر أن أل شيخ ولد في مدينة الرياض سنة 1الشيخ محمد بن عبد اللطيف ، يوم عرفة ، الملك عبدالعزيز273 ه ، وتربي في بيت والدة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الذي علمه القرأن الكريم

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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