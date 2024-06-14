شكرا لمتابعة خبر عن هل الحج والتوبة يكفران ذنوب الكبائر ؟ الشيخ السليمان يُجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان ، على سؤال جاء فيه “إذا كان الإنسان عليه ذنوب من الكبائر ثم حج ، فهل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد التوبة؟ ” .

وقال السليمان خلال لقائه مع قناة «السعودية» : ” الذي ينبغي للإنسان أن يعرفه هو أن التوبة تجب ما قبلها سواء مع الحج أو قبل الحج ، فالمسلم عليه دائماً أن يستحضر التوبة ، يقول النبي ﷺ : من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه” .

وأضاف : لا شك أن الحج فيه أجر يضاف على التوبة ، فهو من مكفرات الذنوب ، فالصلاة إلى الصلاة ، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ، والله سبحانه وتعالى جعلها لعباده حتى يبادلوا بالتوبة قبل أن يذهب إلى الحج .

واختتم الشيخ السليمان حديثه : ” وقبل الذهاب إلى الحج لابد أن يؤدي الإنسان حقوق لأصحابها ، وألا يجعل عليه أية مظلمة ، وهذه الأمور كلها يجب أن يحرص عليها المسلم تكفيراً للذنوب” .