الأمير بدر بن سعود ينعى زوجة ابنه "سعود "بعد سقوطها من على ظهر خيل…ويعلن تنفيذ وصيتها بالتبرع بأعضائها

صحيفة الخليج 365 : نعى الأمير بدر بن سعود، زوجة ابنه سعود التي توفيت وشيع جثمانها أمس الأربعاء في مدينة الرياض.

وقال الأمير بدر بن سعود في تغريدة عبر حسابه في إكس أمس الأربعاء:" في ظهر هذا اليوم من العشر المباركة، تمت الصلاة في مدينة الرياض على ابنتي أم بدر "مجدولين وولش" وهي إنجليزية مسلمة تبلغ من العمر 26 عاماً، زوجة الابن سعود بن بدر 28 عاماً".

وأضاف الأمير بدر بن سعود في تغريدته :" ووري جثمانها الطاهر الثرى، وكانت قد توفيت نتيجة لسقوطها من على ظهر خيل مسرع، الغالية مجدولين سبق وأن أوصت بأن يكون التبرع بكامل أعضائها، لوجه الله، عند وفاتها، وتم تنفيذ رغبتها، وأحيا الله بها خمسة أنفس".

وتابع :"غفر الله للابنة مجدولين، ورحمها، وجمعنا بها في مستقر رحمته، وجعل ما قدمته في ميزان حسناتها، وشفيعاً لها، وربط على قلب الابن سعود وعوضه خيراً، وأحسن عزائي وعزاء إخوته وأخواته وعائلتها الكريمة."