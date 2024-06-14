شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: أمن وسلامة الحجاج خط أحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إن أمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445 هـ/ 2024 م، للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ومشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية.

وأعلن متحدث الداخلية اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، والمبيت فيها تمهيدا للتصعيد منها للوقوف بعرفات.

وأكد فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.