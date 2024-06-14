شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن نجاح خطط الوزارة بموسم الحج: 5 آلاف متطوع في خدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إن أكثر من 5 آلاف متطوع صحي شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن، معلنا نجاح الخطط الصحية حتى اليوم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445 هـ/ 2024 م، للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ومشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية. 98 مركزا إسعافيا وأضاف متحدث وزارة الصحة، أنه لدينا 189 مستشفى ومركز صحي ومجموعة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية، لافتا إلى تقديم الخدمات الإسعافية من خلال 98 مركزا إسعافيا.

وأوضح أن أكثر من 35 ألف من الممارسين الصحيين شاركوا في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وقال متحدث وزارة الصحة، إن 32 شاحنة تقدم خدماتها في توزيع الإمدادات الصحية، إضافة إلى 12 مختبرا متخصصا في الأوبئة والأمراض ذات العلاقة بالصحة العامة.