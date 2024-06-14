شكرا لقرائتكم خبر عن الحج: تجاوز قراءات الاستجابة على بطاقة نسك 3 ملايين خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور عائض الغوينم، اكتمال عمليات التصعيد إلى المشاعر المقدسة صباح اليوم لقضاء يوم التروية بكل يسر وطمأنينة.

وأشار إلى زيادة عدد الشركات المقدمة خدماتها إلى حجاج الخارج بما يوازي الضعفين خلال العامين الماضية. توفير 9 ملايين وجبة يوميًا ولفت إلى توفير 9 ملايين وجبة يوميًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبينًا أن المشاعر المقدسة شهدت مشاريع تطويرية في البُنى التحتية شملت، شبكات المياه وتعزيز الطاقة الكهربائية.

كما أسهمت بطاقة نسك في إحداث نقلة نوعية في وصول الحجاج إلى الخدمات والحد من ظهور الممارسات السلبية. بطاقة نسك وأوضح تجاوز قراءات رمز الاستجابة على بطاقة نسك خلال 24 ساعة الماضية الـ 3 ملايين

وأشار إلى توفير نحو 3 ملايين سرير في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتأهيل أكثر من 3 آلاف من متعهدي الإعاشة.