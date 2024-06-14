رقابة صحية ومباشرة ميدانية.. مكتب البيئة ينهي استعدادات عيد الاضحى في الخرج  

أكمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج استعداداته بتجهيز أسواق النفع العام و تكثيف الرقابة الصحية والاشتراطات على المسالخ بالخرج و مركز الهياثم لموسم عيد الاضحى المبارك.

وأوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد بن مبارك الدوسري: أن مكتب الوزارة وضع خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك شملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسالخ، وتكليف أكثر من 20 مراقباً ومشرفاً، وتجهيز مواقع بيع الأضاحي بمحافظة الخرج ومركز الهياثم، ومتابعة أعمال الرقابة في سوق الخضار المركزي ووفرة المنتجات.

فيما نفذت الجمعية الخيرية بالمحافظة بالتعاون ودعم مكتب البيئة مبادرة "ثلث الأضحية"؛ حيث ستستقبل الجمعية في المسالخ ثلث الأضحية وتوزيعها على المحتاجين.

وسيشارك هذه السنة لأول مرة مجموعةٌ من الموظفين والطلاب المتطوعين والمسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي في عملية تنظيم واستقبال زوار سوق الأغنام والمسالخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدوسري حرص مكتب البيئة على تكثيف الرقابة على المسالخ والتي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، لافتاً إلى أنه جرى تخصيص أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع.