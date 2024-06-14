صحفيو مكة يشيدون بمضامين ملتقى إعلام الحج 

أشاد صحفيو مكة بما يتميز به ملتقى إعلام الحج من مضامين وتجهيزات متكاملة تجسد مدى الدعم والاهتمام الواسع والرفيع، الذي توليه وزارة الإعلام لتسهيل مهمة الإعلاميين ونجاح أعمالهم على أكمل وجه ليؤدوا رسالتهم السامية في هذا الحدث الإسلامي الكبير.

جاء ذلك خلال زيارة وفد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة للنسخة الأولى من مبادرة "ملتقى إعلام الحج" المقام في مكة المكرمة، خلال الفترة من 4 – 10 ذي الحجة 1445هـ وبشراكة إستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

واطلع الوفد على ما يتضمنه ملتقى إعلام الحج من توفير بيئة إعلامية متكاملة لدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم خلال موسم حج 1445هـ.

واستمع الوفد الى مدى الاستفادة المتوقعة من خدمات الملتقى، التي تصل لأكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية وإسلامية وعالمية، وما يزيد عن 1500 إعلامي محلي ودولي.

بالاضافة الى ما يتميز به الملتقى بإقامة11 منطقة إعلامية داعمة، ومعرض إعلامي تفاعلي يبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومقر للمؤتمرات الصحفية، ومركز إعلامي بخدمات متكاملة، وأستوديوهات متنوعة، وعربات لحقن المواد الإعلامية بشكل مباشر، والمركز الإعلامي الافتراضي VPC، الذي يشارك في تقديمه فريق متخصص عبر شاشة تفاعلية، تقدم تحديثات وخدمات مستمرة على مدار الساعة طوال أيام عمل الملتقى.

كما يضم الملتقى جميع قطاعات منظومة الإعلام في مكان واحد، للمساهمة في دعم العمل الإعلامي لجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام، وتوفير التقنيات الحديثة لتحقيق مزيد من الابتكار في التغطيات الإعلامية المحلية والدولية المواكبة لموسم الحج.

كما تجول الوفد على مواقع وأجنحة 15 جهة حكومية وخاصة والمشاركة بالملتقى والمتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمياه، والصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وشارك في الزيارة مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي ونائب مدير الفرع سعد المطرفي والأعضاء عبدالله الدهاس ومحمد برناوي وأحمد الذبياني ومحمد الإحيوي ومحمد العميري وجميل هوساوي وسامي سمداني وحامد السلمي وثامر الياسي.