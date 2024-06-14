تصعيد أكثر من 54 مليون سلعة تموينية إلى مشعر منى في يوم التروية

وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل الإمداد التمويني من خلال تصريحها دخول أكثر من 54 مليون و 398 ألف من المرطبات والمخبوزات والمياه وقوالب الثلج.
وأكدت "التجارة" متابعة فرقها الميدانية المنتشرة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن وذلك بالوقوف على منافذ البيع في المشاعر المقدسة والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ضمن خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.
كما تواصل فرق الوزارة متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر المقدسة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.
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