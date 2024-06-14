شكرا لمتابعة خبر عن طفلة ضائعة في الحرم المكي تشعر بالأمن والأمان برفقة رجال الأمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من الحرم المكى الشريف لطفلة ضائعة برفقة رجال الامن.

وظهر بمقطع الفيديو الفتاة وهي غير خائفة وتشعر بالأمن والأمان رفقة رجال الأمن، الذين حرصوا على طمأنتها حتى يتوصلوا الى ذويها.

وتعد من المهام التي يتشرف منسوبو القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بها ، إرشاد التائهين من زوار بيت الله الحرام ومساعدتهم عن طريق مكتب التائهين حتى يصلوا إلى ذويهم سالمين بإذن الله .