شكرا لمتابعة خبر عن حاج من غزة: مكرمة الملك سلمان بأدائي الحج أثلجت صدورنا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث حاج من غزة عن معاناته وأسرته من الاحتلال الإسرائيلى حيث خرج من القطاع فى عام 2021، لكن أسرته وأبنائه بقوا هناك بسبب تعنت الاحتلال من إخراجهم، ليفقد 5 من أبنائه في هذه الحرب.

وعن استضافته من المملكة لأداء مناسك الحج، قال الحاج، في لقاء مع قناة العربية: ” ومكرمة الملك سلمان بأدائي الحج أثلجت صدورنا، لقد سعدنا بتكريمنا لزيارة بيت الله الحرام”.

وأضاف: ” إنه احساس لا يوصف قان بايلاج كل الحزن والحمدلله ، وخاصة مع الاستقبال الحافل منذ دخولنا إلى أراضي المملكة وحتى الام”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اصدر أمر باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة تحت عنوان: “مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة”، لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.