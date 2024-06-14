"نزاهة" توضح السبب الرئيسي لانهيار مبنى الفيصلية في جدة.. وتكشف عن الوزارة التي يعمل صاحب المبنى وكيلاً لها

صحيفة الخليج 365:كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الجمعة، عن السبب الرئيسي لانهيار مبنى الفيصلية في جدة، كما أعلنت عن اسم الوزارة التي يعمل صاحب المبنى وكيلاً لها.

وأوضحت "نزاهة" في بيانها، أن مالك المبنى يدعى فراس هاني جمال التركي ويعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة.

وأشارت إلى أن مالك المبنى أراد إصدار رخصة بناء عن طريق مكتب استشاري لإضافة طابقين وملحق علوي، وعلى إثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة - تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع - مقابل مبلغ وقدره 50 ألف ريال،.

وأضافت أن مالك المبنى قام بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليمه لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.