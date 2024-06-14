شاهد.. "نزاهة" تكشف عن صور توثق مراحل بداية بناء عمارة حي الفيصلية المنهار بجدة وكيف تم تزوير الهدم للحصول على رخصة بناء

صحيفة الخليج 365: نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صوراً توثق كيف تم تنفيذ عملية الخداع في مبنى حي الفيصلية المنهار، لإيضاح أنه تم هدمه، ولكنه بالفعل لم يهدم.

وكشفت الصور التي نشرتها نزاهة، أن المكتب الهندسي زور صورة عن طريق أحد البرامج ليتضح أن المبنى تم هدمه، ويتمكن بعد ذلك من إصدار رخصة بناء جديدة تتضمن الصور المزورة، مقابل 50 ألف ريال رشوة تلقاها من مالك المبنى.