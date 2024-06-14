شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى إعلام الحج.. استعراض مركبة أمنية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام لزوار المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة من 4 - 10 من ذي الحجة 1445هـ، الموافق 10-16 يونيو 2024م، بمركز مكة للمعارض والمؤتمرات في مدينة مكة المكرمة، المركبة الأمنية الكهربائية، المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات الأمنية، وتعزيز منظومة الأمن.

واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على تقنيات أول دورية أمنية كهربائية التي تمكنها من التعرف على لوحات المركبات المخالفة لأنظمة المرور والأشخاص عبر (6) كاميرات مدمجة، والقدرة على تحليل البيانات وإرسالها إلى مركز القيادة والتحكم، تحمل على متنها طائرة دون طيار "درون" للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها. ملتقى إعلام الحج يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

