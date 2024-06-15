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بتقنية الدرونز.. مبادرة متطورة لقياس انسيابية حركة حافلات نقل الحجاج

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واس -  منى 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مبادرة "انسياب".
وتأتي بنسختها المتطورة التي تقيس انسيابية حركة الحافلات المخصصة لنقل الحجاج خلال موسم الحج هذا العام 1445هـ.

قياس أكثر من 25 مؤشراً

وتستخدم تقنية الدرونز "الطائرات بدون طيار"، والعديد من الكاميرات والمستشعرات المنتشرة التي ترتبط بمنصة موحدة تقوم بتحليل البيانات، لقياس أكثر من 25 مؤشراً.
وتستهدف المساعدة في تحسين متوسط زمن الرحلات لضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم.

حجم المرور على الطرق

هذا إضافة إلى قياس حجم المرور على الطرق المؤدية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ويأتي تدشين مبادرة انسياب في إطار جهود الهيئة العامة للنقل في تبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في النقل، ولتسخير كافة الإمكانات والموارد لتحسين وإثراء تجربة الحاج ومساعدته في الحصول على خدمة سلسة وميسرة وآمنة أثناء رحلته الإيمانية للحج.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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