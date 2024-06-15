مصر: شاب يقتل شقيقته خنقاً قبل ساعات من حلول العيد بعدما شك في سلوكها في طنطا

صحيفة الخليج 365: شهدت مدينة طنطا بمصر، واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب على قتل شقيقته 20 عامًا، لشكه في سلوكها، وارتباطها بعلاقة غير أخلاقية مع شاب آخر.

وقام الشاب بقتل شقيقته خنقا باستخدام "إيشارب" داخل الشقة محل السكن، لشكه في سلوكها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك، بحسب القاهرة 24.

وألقت السلطات المصرية القبض على الجاني، وتم عرضه على النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة لوجود شبهة جنائية.