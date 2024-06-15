"بتقل مني قدام خطيبتي والله ما سايبك".. بالفيديو: مشاجرة بين مطربين مصريين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مشاجرة بين المطرب المصري محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات "مسلم".

ونشر مسلم الفيديو عبر حسابه على "فيسبوك" وظهر خلاله وهو مصاب في رأسه وحوله بعض أصدقائه الذين يحاولون إبعاده عن الفنان العسيلي.

وقال "مسلم" أثناء المشاجرة: "والله العظيم هقول لحمدي بدر، أنت بِتْقِلّ مِنِّى قُدام خطيبتي، والله ما سايبك؟"، ليرد العسيلي عليه: "أنت متأخر عليا كل ده، هستناك 15 سنة يعني؟".

وقال مصدر إن الفيديو هو عبارة عن مشهد تمثيلي بين العسيلي ومسلم للترويج لعمل فني جديد سيعلن عنه خلال الساعات القادمة . حسب صدى البلد.