شكرا لمتابعة خبر عن حاجة أردنية تنهار بالبكاء: سنوات وأنا أنتظر هذه اللحظة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت الحاجة الأردنية باسمة وهي تروي تفاصيل صعوبة قدومها لأداء فريضة الحج، والصعوبات التي واجهتها قبل أن يكتب لها الله المجيء.

وروت الحاجة باسمة حكايتها بدموع اشتياق وامتنان، فقالت أنها عانت من جلطة دماغية لمدة عام كامل، مما ألزمها المشفى، وأكدت أنها كانت تدعو الله عز وجل أن يكتبها من الحجاج.

وتحدثت الحاجة الأردنية خلال تقرير على قناة الإخبارية عن مشاعرها الفياضة وسعادتها بقدومها، وأنها كانت تدخر الأموال قدر استطاعتها لتوفر تكلفة الرحلة.