شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كثفت المديرية العامة للدفاع المدني استعداداتها في مشعر عرفة لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال نشر فرق المسح الوقائي لمتابعة جاهزية جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية في مشروع مخيمات سكن الحجاج وتفقد المخارج والممرات، وتحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطي مشعر عرفات, وتسخير أحدث الآليات والمعدات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكدت المديرية جاهزية الفرق الميدانية لتوفير الأمن والسلامة للحشود في عرفة، ودرء المخاطر قبل حدوثها، وتحديد الطرق المثالية للتعامل معها.