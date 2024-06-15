"عاوزين نضرب عمرو دياب بالقلم"…شاهد: محامي الشاب "المصفوع" يكشف تفاصيل جديدة في القضية والحكم المتوقع

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي المُوكل بالدفاع المدني عن الشاب الصعيدي، أسامة أسعد، الذي صفعه الفنان عمرو دياب عندما حاول التقاط صورة سيلفي معه، عقوبة ما قام به الفنان الشهير.

وقال المحامي خلال مقطع فيديو: "إن عمرو دياب يصفع مواطن مصري دي بلطجة وتنمر، يعني أنت أعلى من الناس في إيه عشان تضربهم؟".

وأضاف: "عمرو اتفق مع سعد أنه يفكره لما يطلعوا على المسرح، عشان يتصور معاه، وهو كان عارفه من قبلها".

وتابع: "أسامة قال إنه بيحبه وكان عايز يتصور معاه لكن اتضرب بالقلم، والنيابة تعاطفت معه".

وأشار إلى أن عقوبة البلطجة تتراوح بين سنتين إلى خمسة، مضيفا: "أنا مطالبي نضرب عمرو دياب بالقلم والصلح مرفوض".