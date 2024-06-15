بوتين يحذر الغرب من إلحاق هزيمة استراتيجية لروسيا ..ويعلق: إما أنهم لا يفهمون أو مهووسون بإفلاتهم من العقاب

صحيفة الخليج 365: حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الغرب من أنه يقترب من "نقطة اللاعودة".

وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة: إن "البحث عن هزيمة استراتيجية لروسيا قد "يتحول إلى مأساة". وتابع: لقد اقتربنا بشكل غير مقبول من نقطة اللاعودة"، وعزا "الحالة الخطيرة للغاية" للشؤون العالمية حاليا إلى "أنانية وغطرسة الدول الغربية".

وأضاف: "الدعوات إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة النووية، تظهر مدى المغامرة المتطرفة التي يتسم بها السياسيون الغربيون".

وتابع: "أنهم إما لا يفهمون حجم التهديد الذي يخلقونه بأنفسهم، أو أنهم ببساطة مهووسون بالإيمان بإفلاتهم من العقاب وبتميزهم. وكلاهما يمكن أن يتحول إلى مأساة".