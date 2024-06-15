شكرا لقرائتكم خبر عن دون تسجيل حوادث.. اكتمال توافد الحجاج لمشعر منى بكل طمأنينة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.