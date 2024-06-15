شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. اعرف حالة الطقس على الطرق المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 1445/12/9هـ على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشار في فيديو نشره على صفحته الرسمية في "إكس" إلى أن طريق الهدا بالطائف تكون الحالة غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرص لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. طقس الطرق المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة، على طريق جدة السريع، تكون سماء غائمة جزئيًا وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.



أما طريق الهجرة، يكون سماء غائمة جزئيًا مع فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.

بينما طريق ينبع المدينة، سيكون سماء غائمة جزئيًا مع فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.