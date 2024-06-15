طيران الأمن يُسخر إمكاناته لخدمة الحجيج

وجدولت القيادة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال عملية التصعيد إلى مشعري منى وعرفات والاستقرار في المشعر ، ومن ثم النفرة إلى مزدلفة وبقية المواقع بالمشاعر.
وركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.
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