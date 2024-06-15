الدوسري يتفقد مقار منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري عظم الدور الذي يقوم به الإعلاميون في إبراز جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للتيسير على حجاج بيته الكريم.

جاء ذلك خلال تفقده مقار منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة. ووقف وزير الإعلام على مستوى الاستعدادات في مقر الوزارة بمشعر عرفات، واطلع على التقنيات المستخدمة في عربة البث المتنقلة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لتغطية الوقوف بعرفة، ثم انتقل بعد ذلك إلى برج جبل الرحمة، واطلع على الأستوديو التلفزيوني المتنقل التابع للهيئة.

كما زار الوزير الدوسري، المركز الإعلامي الذي هيأته وكالة الأنباء السعودية "واس" بمشعر عرفات، الذي يشتمل على التجهيزات الإعلامية اللازمة لتسهيل العمل الإعلامي لجميع الصحفيين المحليين والشركاء الدوليين.

بعد ذلك؛ انتقل وزير الإعلام إلى مقر الوزارة في منى، ووقف على جاهزية أستوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون.

كما زار مركز وكالة الأنباء السعودية "واس" الإعلامي في مشعر منى، والتقى بفريق العمل.